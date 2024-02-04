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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي يستنكر الهجوم الأمريكي: لسنا ساحة لاستعراض القوة

العراق
العراق

أكد ذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العراق ليس المكان المخصص لتوجيه الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين، وفق ماذكرت وسائل إعلام.

وذكر  وزير الخارجية العراقي أن الحكومة هي المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية والمساس بها اعتداء على سيادة العراق.

وطالب الوزير  العراقي بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن الخيارات العسكرية لتفادي التصعيد في المنطقة.

على جانب آخر، سبق وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ضرورة التواصل والتنسيق بين العراق والسعودية لحماية أمن البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان الخميس أن حسين أجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الهجوم الأخير على موقع عسكري أمريكي في الأردن وتداعياته، وفقا للبيان.

وناقش الجانبان مختلف السيناريوهات المحتملة والمتعلقة بالوضع الأمني والعسكري في المنطقة.

ونقل البيان عن حسين تأكيده "ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين بغداد والرياض من أجل إبعاد خطر الحرب الشاملة عن المحيط الإقليمي وحماية أمن البلدين".

وتعرضت قاعدة أمريكية في المثلث العراقي السوري الأردني شمال شرق الأردن لهجوم بطائرات مسيرة يوم الأحد الماضي ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين بجروح.

وكانت المقاومة في العراق تبنت مسؤولية الهجوم على ثلاث قواعد أمريكية في ذلك اليوم.

 

وكان الأردن قد أعلن يوم الأحد الماضي أن الهجوم على القوات الأمريكية استهدف "موقعا متقدما على الحدود مع سوريا" وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين من قوات أمريكية تتعاون مع عمان في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود.
 

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العراق

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