إسرائيل تجري مناورات في مرتفعات الجولان.. العمل العسكري بات وشيكاً

في استعراض للاستعداد لصراع محتمل مع لبنان، أجرى جيش الإحتلال الإسرائيلي مؤخراً مناورات عسكرية في مرتفعات الجولان، وفقا لتقرير نشرته سكاي نيوز البريطانية. وقامت التدريبات بمحاكاة هجوم على قرية وهمية لحزب الله، باستخدام نيران الدبابات ونشاط القناصة والمدفعية الموجهة بالليزر.

رغم أن القرار الرسمي بشأن غزو لبنان لم يتم اتخاذه بعد، إلا أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت بيانات على نحو متزايد، وأشار الجنود، في أحاديث خاصة، إلى اعتقادهم بأن العمل العسكري بات وشيكاً.

يُنظر إلى حزب الله، وهو خصم هائل، على أنه أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً وأكثر صلابة في القتال مقارنة بحماس. ومع ذلك، أعرب القادة الإسرائيليون عن ثقتهم في التدريب والمعدات المتفوقة للجيش الإسرائيلي، وقللوا من المخاوف بشأن جاهزية حزب الله.

تتجلى التوترات بين إسرائيل وحزب الله في التبادلات الحدودية اليومية، والتي، في ظل الظروف العادية، كان من الممكن أن تثير صراعاً الآن. ومرتفعات الجولان، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967، محاطة بسوريا ولبنان، وكلاهما يعتبران خصمين.