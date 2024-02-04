أستاذ علاقات دولية: مصر لعبت دورا مهما في اعتراف أوربا بدولة فلسطين|فيديو

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك توجه آخر من قبل المجتمع الدولي، والذي يحث على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها الاستقلال.



أشار "فارس"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الدول الأوروبية والغربية، تغيرت مواقفها والتي تتجه إلى الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة.

أضاف أتاذ العلاقات الدولية، أن موقف مصر ثابت منذ بداية الازمة، وهذا ساهم بشكل كبير في تغير وجهة نظر الكثير من الدول التي كانت تساند إسرائيل في البداية.

ونوه أن الإدارة الأمريكية، لديها ادوار مهمة في الوصول لدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أنه لابد من تنظيم مؤتمر وإجتماع دولي موسع، من أجل تحقيق السلام والإعتراف بدولة فلسطين.

وتابع، أن القاهرة لعبت أدوار حاسمة ومعقدة في القضية الفلسطينية، حيث أن ثبات الموقف المصري، كان حائط الصد لمخططات الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما شهدناه من تغير عام في المواقف الأوروبية والاعتراف بدولة فلسطين.