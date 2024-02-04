3 ملايين دولار.. عرض مغر لـ محمد عبد المنعم.. والأهلي يحسم قراره

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن رفض النادي الاهلي أي عروض لـ محمد عبد المنعم خلال هذه الفترة .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر : الأهلي يغلق باب رحيل محمد عبد المنعم إلي قطر القطري".

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، رغبة نادي قطر القطري في ضم محمد عبد المنعم مقابل 3 ملايين دولار.

وقال “حتحوت”، خلال تقديمه برنامجه المذاع عبر “صدى البلد”، “نادي قطر القطري يرغب بشدة في ضم محمد عبد المنعم في عرض خيااااالي مقابل 3 مليون دولار ولكن الأهلي لم يرد بأي شيء”.

وتابع "هناك ثلاثة أندية اوروبية ترغب في ضمه، منها نانت الفرنسي، وبورتو البرتغالي".