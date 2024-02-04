توسع مصري عقاري بالسوق العراقي.. تفاصيل

أعلنت أوراديفلوبرز عن طرح أكبر مدينة سكنية في بغداد، بالعراق، والذي يأتي في إطار خطة وإستراتيجية الحكومة العراقية بإنشاء مدن سكنية جديدة خارج مراكز المدن لمواجهة أزمة الإسكان الحضري.

تمت الاتفاقية برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرى توقيع عقد المشروع السكنية الجديدة، من قبل بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة العراقي، والمهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أوراديفلوبرز.

يهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع سكني ذكي وصديق للبيئة، يتكامل بشكل فعّال مع الاحتياجات البشرية ويوفر تجربة فريدة للسكان، ويتضمن وحدات سكنية مختلفة تلبي احتياجات فئات متنوعة من المجتمع، بدءاً من الوحدات الاقتصادية وصولاً إلى الوحدات الفاخرة.

وتتضمن رؤية المشروع توفير خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى وسائل الترفيه والتسوق لكل من سكان المدينة والمناطق المجاورة.

ويقع المشروع على بُعد حوالي 25 كم جنوب شرقي بغداد و74كم من مطار بغداد، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 61 مليون متر مربع.