نجم الزمالك السابق يكشف عن مفاجأة بشأن رحيل فيتوريا

أعلن طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق عن موقف الاتحاد المصري من وجود فيتوريا مع المنتخب.

وقال السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" على مسؤوليتي الشخصية فيتوريا هيمشي من المنتخب بعد الخروج من الدور الـ ١٦ في أمم إفريقيا .

وتابع :" فكرة وجود مدرب مصري مستبعد في اتحاد الكرة ".



كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن رسائل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لحازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على منتخب مصر.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية "فيتوريا، تحدث مع مع حازم إمام، وقال له" أنا مندهش من الهيصة اللي انتوا عملينها هو أنا لما تعاقدت معاكم اتفقت معاكم على إيه؟ أنا اتفقت معاكم اني اعمل مشروع الكرة المصرية حتى 2026".

وأضاف: "فيتوريا، قال (في عقدي لم نترك لملف للفوز بأمم أفريقيا وإنما التأهل لكاس العالم وكان لازم تفهموا الرأي العام هذا الأمر)".