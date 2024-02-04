تعليمات عاجلة لطلاب جامعة عين شمس بشأن التقدم للالتماسات بامتحانات الترم الأول

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إن الكلية تستعد لبدء الفصل الدراسس الثاني،لافتا إلى تجهيز جميع القاعات والمدرجات ومعامل الكلية لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس أن الجامعة تحرص على مصلحة جميع الطلاب، وفي هذا الإطار تسعى الجامعة على تحقيق التطوير ومواكبة أحدث التكنولوجيات.

واشار عميد علوم عين شمس، أنه تم الاعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني علي منصة جامعة عين شمس .

وأوضح بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالآتي:

*يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لإنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

*يرجى العلم جيدا بمواعيد فتح وغلق باب الالتماسات وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.

أكد الدكتور محمد رجاء، أن كلية العلوم جامعة عين شمس تقوم بتدريس أفضل المناهج العلمية التي تواكب ما يدرس في الدول المتقدمة، لافتا إلي أهمية وجود معامل حديثة بالكلية تعمل بكفاءة عالية.

كشف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، عن 4 برامج جديدة في غاية الأهمية، أحدها برنامج للدراسات العليا تم الموافقة عليه وهو برنامج الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية.

وأشار عميد كلية العلوم، إلى أن هناك 3 برامج أخرى تم الموافقة عليهم كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية ، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة.