السعيد: إسرائيل اغتالت اتفاق أوسلو.. وهناك حاجة لوضع رؤية جديدة

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن المشروع الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية سيكون بمثابة خطر استراتيجي خطير على المنطقة برمتها وليس فقط دول الجوار للأراضي الفلسطينية، وبالتالي من الضروري والمهم حشد كل الطاقات والجهود لتأكيد خطورة هذا المخطط للحصول على دعم دولي واضح للرؤية العربية التي تقودها مصر والأردن على وجه التحديد في

هذا الصدد.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الواضح أن الكثير من الأطراف الدولية ليس لديها تقدير حقيقي لخطورة ما تقوم به إسرائيل خاصة فيما يتعلق بمحاولة دفع سكان قطاع غزة إلى الخروج من أراضيهم وتهجيرهم قسريا، وبالتالي هذه رسالة واضحة ويجب أن تكون مستمرة في الوضوح والتأكيد على خطورة هذه المشروعات الإسرائيلية.

مستجدات القضية

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية اغتالت اتفاق أوسلو، والذي لم يعد إطارا صالحا للتعامل مع مستجدات هذه القضية، لافتا إلى أن هذه الرؤية تتشارك بها مختلف الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية، وبالتالي هناك حاجة ماسة لوضع رؤية جديدة تتجاوز ما تم التوافق عليه ولم يحقق النتيجة المأمولة نتيجة التعنت الإسرائيلي والإجهاض المستمر لكل مساعي ومحاولات بناء دولة فلسطينية، وهذا المسار السياسي واحد من المشكلات التي تواجه كل الأطراف في هذه اللحظة.