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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حجازي أساسيا| تشكيل الاتحاد والفيصلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أعلن مدربا الاتحاد والفيصلي، عن التشكيل الأساسي للمباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل نادي الاتحاد السعودي إلى ربع النهائي بعدما عبر فريق الخلود في دور ال32 بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، ثم تجاوز الفيحاء في دور الـ16 بفوز سهل 3-0.

ويدخل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حسن كادش، مدالله العليان، أحمد حجازي، تركي الجعدي.

خط الوسط: فيصل الغامدي، نيجولو كانتي، فابينهو، تركي الجعدي.

خط الهجوم: رومارينهو، صالح العمري، عبذالرزاق حمدالله.

بينما يدخل البلجيكي يفيس فاندرهاي، مدرب فريق الفيصلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الحساوي.

خط الدفاع: ياسين برناوي، محمد شيخي، حسن الحربي، مشعل صبياني.

خط الوسط: هاني الصبياني، لاري عزوني، لوكاس دي سوزا، جوي ميكلز.

خط الهجوم: موراتو، أرنولد جاريتا.

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