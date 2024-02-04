وزير الدفاع الإسرائيلي يحث على تحقيق المزيد من التقدم في العمليات بقطاع غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على أهمية تعزيز العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأرجع التقدم إلى الغارات الجوية المتواصلة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن كل هجوم لا يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا في الجهود المبذولة لإعادة المختطفين.

قال جالانت فى بيان صدر مؤخرا، أن الضغوط المكثفة على حماس تؤتي ثمارها، مما يضع المنظمة في موقف صعب.

وسلط الضوء على فعالية العمليات العسكرية الجارية في إضعاف حماس وأكد مجددا التزام إسرائيل بمواصلة استهداف الجماعة. جاء ذلك خلال مقابلة مع القناة 13.