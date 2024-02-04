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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الردع والتحطيم والتدمير.. محلل استراتيجي غربي يكشف الخيارات العسكرية للتصدي للحوثيين

صدى البلد

نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة موجة ثالثة من الضربات العسكرية ضد أهداف عسكرية للحوثيين باليمن، في أحدث رد استراتيجي على هجمات الطائرات بدون طيار الأخيرة التي شنتها الجماعة على السفن في البحر الأحمر.

قدم المحلل العسكري شون بيل، في سكاي نيوز البريطانية، نظرة حول التكتيكات المتطورة التي تستخدمها القوات الغربية لردع قدرات الحوثيين وإضعافها وربما تدميرها.

وكانت الهجمات الأخيرة التي شاركت فيها القوات البريطانية واستهدفت 36 موقعا، تهدف إلى تفكيك الرادارات والأسلحة ومراكز القيادة والسيطرة والمروحيات، وصُممت هذه الضربات خصيصًا لإحباط هجمات الحوثيين غير القانونية على السفن التجارية والعسكرية، وتمثل ردًا محسوبًا على مرونة الجماعة التي أظهرتها في مواجهة الأعمال العسكرية السابقة.

كان الهدف الأولي للضربات الغربية هو الردع، بهدف إظهار النية والتصميم والقدرة على الضرب، لكن استمرار عدوان الحوثيين يوحي بأن نهج الردع لم يحقق النتائج المرجوة.

ورداً على ذلك، تتخذ الموجة الأخيرة من الهجمات نهجاً أوسع، مع التركيز على إضعاف القدرة العسكرية الشاملة للحوثيين، من خلال استهداف نطاق أوسع من المعدات العسكرية، ليكون الهدف هو جعل تنفيذ هجمات مستقبلية أكثر صعوبة بالنسبة للتنظيم.

وازضخت سكاي نيوز أنه على الرغم من الرسائل الدبلوماسية والنهج المدروس، فقد أدى إصرار الحوثي على الهجمات إلى تحول في الاستراتيجية، وإذا استمرت الهجمات، فإن الغرب يحتفظ بخيار استراتيجية التدمير، وسيشمل ذلك استهداف جميع عناصر القدرة العسكرية للحوثيين، بما في ذلك الأفراد. 

وأشار المحلل العسكري الى أن هذا قد لا يقضي على نوايا الحوثيين، لكنه يهدف إلى تعطيل قدرتهم على مواصلة حملات الاستهداف غير القانونية دون الأدوات العسكرية الأساسية أو الخبرة أو القوة البشرية.

وتعكس الاستراتيجيات العسكرية المتطورة استجابة ديناميكية للتحديات المعقدة والمستمرة التي تفرضها أنشطة الحوثيين في المنطقة، ويؤكد تحليل سكاي نيوز على قدرة القوى الغربية على التكيف في مواجهة مشهد التهديد المتطور في اليمن.

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