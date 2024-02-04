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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع صغيرين وإصابة والدتهما إثر احتراق شقتهم في المعصرة | صور

الدخان يتصاعد من
الدخان يتصاعد من داخل الشقة المحترقة

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع طفلين وإصابة والدتهما اثر حريق داخل شقتهم بمنطقة المعصرة .

تلقي قسم شرطة المعصرة اخطاراً من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقه بالطابق الاول بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين انه اثناء قيام ربه منزل سن 55 مصابه بحروق متفرقه بنسبه 30 ٪؜ ، باعداد الطعام علي موقد صاج محلي الصنع يوضع اسفله خشب اشتعلت النيران وامتدت لسقف الشقة الخشبي ، مما ادي الي احتراق الشقة بالكامل واصابتها ، ووفاة انجالها  طفل سن 4 سنوات ، و طفلة سن 3 .

تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق المعصرة قسم شرطة المعصرة مصرع طفلين

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