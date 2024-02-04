مصرع صغيرين وإصابة والدتهما إثر احتراق شقتهم في المعصرة | صور

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع طفلين وإصابة والدتهما اثر حريق داخل شقتهم بمنطقة المعصرة .
تلقي قسم شرطة المعصرة اخطاراً من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقه بالطابق الاول بدائرة القسم .
بالانتقال والفحص تبين انه اثناء قيام ربه منزل سن 55 مصابه بحروق متفرقه بنسبه 30 ٪ ، باعداد الطعام علي موقد صاج محلي الصنع يوضع اسفله خشب اشتعلت النيران وامتدت لسقف الشقة الخشبي ، مما ادي الي احتراق الشقة بالكامل واصابتها ، ووفاة انجالها طفل سن 4 سنوات ، و طفلة سن 3 .
تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.