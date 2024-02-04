مخاوف من تهديد أمني محتمل لبريطانيا بسبب الوجود الروسي والصيني والإيراني بأيرلندا

أثار تقرير صادر عن مركز الأبحاث المؤثر Policy Exchange مخاوف بشأن التهديد الأمني المحتمل للمملكة المتحدة من وجود كيانات روسية وصينية وإيرانية في جمهورية أيرلندا.

ويتهم التقرير دبلن بـ"الاستغلال الحر" للدفاع الأوروبي، ويقترح على المملكة المتحدة توسيع وجودها الجوي والبحري في أيرلندا الشمالية لمواجهة التهديد الروسي المتزايد على جناحها الغربي. وقد صادق على الوثيقة وزيرا الدفاع السابقان مايكل فالون وجورج روبرتسون.

يسلط التقرير، وفقا لما نشرته الجارديان، الضوء على "التهديد البحري الحاد" الذي تشكله التكتيكات الروسية التي تستهدف الشبكات وخطوط الأنابيب تحت البحر، إلى جانب وجود السفن الحربية الروسية. كما يعرب عن مخاوفه بشأن عمليات المخابرات الروسية وقابلية التعرض للهجمات السيبرانية في أيرلندا. ولوحظ الوجود الدبلوماسي الروسي "الكبير بشكل غير عادي" في دبلن، بما في ذلك محاولات التوسع، مع 30 موظفًا بالسفارة في عام 2022.

تم تحديد الصين باعتبارها مصدر قلق كبير آخر بسبب تقدمها التكنولوجي السريع وتأثيرها العالمي. وفي الوقت نفسه، خص المدير العام لجهاز MI5، كين ماكالوم، إيران باعتبارها الدولة التي "تنتقل في أغلب الأحيان إلى الإرهاب"، مستشهداً بما لا يقل عن 10 تهديدات محتملة تم الكشف عنها العام الماضي تتعلق باختطاف أو إيذاء أفراد مقيمين في المملكة المتحدة يُنظر إليهم على أنهم أعداء للنظام الإيراني.

يجادل التقرير بأن أيرلندا "أطلقت العنان" لاستثمارات أعضاء الناتو، وهي نقطة اعترف بها رئيس الوزراء آنذاك ميشيل مارتن في عام 2023. وهو يثير إنذارات بشأن العواقب المحتملة إذا فاز حزب الشين فين بالانتخابات الأيرلندية لعام 2025، مما يتوقع سيناريو جار غير متعاون ومن المحتمل أن يكون معاديًا. في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة.

ورحب الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي اللورد روبرتسون ومايكل فالون بمراجعة التوقعات الدفاعية لأيرلندا، وحثا المملكة المتحدة على تشجيع جارتها على تعزيز الدفاعات والبناء على اتفاقية الدفاع بين المملكة المتحدة وأيرلندا الموقعة في عام 2015.