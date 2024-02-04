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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: الجيزة والشرقية والدقهلية الأعلى في الحصول على "الجودة" بـ100 مسجد

حققت مديريات أوقاف "الجيزة والشرقية والدقهلية" أرقامًا قياسية في الحصول على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بإجمالي 100 مسجد، وذلك من 367 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الأوقاف، في بيان لها، اليوم الأحد، أن المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية أوقاف الجيزة بلغت 37 مسجدًا، فيما بلغت المساجد الحاصلة على الشهادة بمديرية الشرقية 32 مسجدا، وبلغت المساجد الحاصلة على الشهادة بمديرية أوقاف الدقهلية 31 مسجدًا. 

يأتي ذلك في إطار إعلان الوزارة عن برنامجها (شهادة الاعتماد وضمان الجودة) خلال عام 2023م، واضعة في الاعتبار تميز هذه المساجد من حيث الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية، وكذلك تقييم الأداء الدعوي للمسجد من حيث مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارئ ومكتبة المسجد ودروس ومقارئ السيدات والحضور الجماهيري ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وعمل استطلاعات الرأي عبر وسائل وزارة الأوقاف الإلكترونية.
 

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