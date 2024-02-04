نادي الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال

وجهت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك الشكر إلى معتمد جمال بعد أن تم الاتفاق مع المدير الفني الجديد لنادي الزمالك .

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر اكس :"شكرًا معتمد جمال على كل ما قدمته، نتمنى لك التوفيق دائمًا 🙏".



حرص معتمد جمال المدير الفني السابق لفريق الزمالك على حضور جزء من مران اليوم من أجل توجيه الشكر للاعبين والجهاز المعاون له في الفترة الماضية.

وقام المدير الفني السابق بوداع لاعبي الزمالك خلال الجلسة التي حضرها برفقة الجهاز الفني الجديد ، ومن جانبه وجه جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الشكر لمعتمد جمال على الفترة التي قضاها مؤكدا على تقديره لكافة المجهودات التي قام بها.