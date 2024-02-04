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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة دفاع بريطانية تستنجد بالحكومة: الجيش غير مستعد لحرب محتملة واسعة

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني

كشفت لجنة الدفاع التابعة للحكومة البريطاني أن الجيش البريطاني غير مستعد لحرب محتملة واسعة النطاق وطويلة الأمد.

وأشارت لجنة الدفاع البريطانية إلى معاناة الجيش من نقص بالأفراد وتحديات في تجنيد القوات والاحتفاظ بها.

وأضافت أن الاستعداد لحرب شاملة وطويلة الأمد لم يحظ بالاهتمام الذي يتطلبه.

وحثت لجنة الدفاع البريطانية حكومة سوناك على اتخاذ "خيارات صعبة" بشأن وضع الجيش وزيادة الاستثمار في قدراته.

وفي سياق آخر.. قال وزير دفاع بريطانيا، جرانت شابس، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب ضمانات أمنية لإسرائيل.

وشدد على أنه "ليس من مصلحة أحد أن يرى تطور الأحداث هذا كصراع إقليمي. لذلك، بالطبع، نحن ندعو الجميع إلى ضبط النفس".

وتابع وزير دفاع بريطانيا: "لا يمكنك التعدي على الممرات المائية الدولية، وحرية الملاحة، ونحن ندعو إيران إلى التدخل هناك، ولكن أيضا مع هذه الجماعات المسلحة"، مشيرا إلى أن موقفه يتبع تصريحات مشتركة مستمرة بين واشنطن ولندن وحلفائهما.

وأشار إلى أن الهجمات المستمرة على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر والهجمات ضد الأفراد والأصول العسكرية الأمريكية على أنها أعمال "غير مقبولة" استمرت طهران في تأييدها.

كما حذر شابس في أول خطاب رئيسي له كوزير للدفاع من أن العالم قد يرى صراعا بين الغرب والدول المتنافسة، بما في ذلك الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران في غضون السنوات الخمس المقبلة، مع استمرار تصاعد التوترات في مختلف المناطق، وخاصة في الشرق الأوسط مؤخرا.

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