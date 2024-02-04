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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رياضة النواب توصي شركة المدن مدها بموقفها المالي ..وزعيم الأغلبية:مصلحة الوطن فوق الجميع

اجتماع لجنة الرياضة
اجتماع لجنة الرياضة بالبرلمان

وجه الدكتور محمود حسين رئيس  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد ، عدة تساؤلات لمسؤولي شركة المدن حول ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحًا على مدار الثلاث سنوات الماضية أم لا، وفى حال تحقيقها أرباح هل تؤول إلى صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة أم لا.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة  خطة وزارة الشباب بحضور الدكتور أشرف صبحي لمواجهة تقاعس شركة المدن في إنشاء وصيانة الملاعب ، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وعدد من قيادات الوزارة .

وواصل رئيس اللجنة تساؤلاته لمسئولي الشركة حول  قيامها بعقد بروتوكول للصيانة مع وزارة الشباب والرياضة، مطالبًا  بمحاسبة المسؤولين عن تحميل الوزارة تكاليف إضافية لإصلاح العيوب التي شابت تنفيذ عدد (80) ملعب، وخاصة في ظل التغيرات التي يشهدها سعر الصرف ووجود فروق كبيرة في الأسعار.

من جانبه  أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب بالأداء المتميز للجنة الشباب والرياضة في مناقشة القضايا التي تهم الشباب المصري، مشيرًا إلى أهمية التكامل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في قطاع الشباب والرياضة والذي يُعد من أهم القطاعات التي توليها الدولة والقيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا.

وأثنى على دعم وزير الشباب والرياضة والتواصل الدائم مع  النواب لحل المشكلات المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة، مشددًا على أن المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن تحتاج إلى تفعيل الحس الوطني وإعلاء مصلحة البلاد فوق أية مصالح أو أهواء شخصية.

وفى نهاية الاجتماع شددت  اللجنة على توصياتها التي سبق وأن أصدرتها خلال اجتماعها الماضي وهي افادة لجنة الشباب والرياضة ببيان بالمشروعات المسندة إلى شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية وتوصيفها سواء كانت مشروعات جديدة أو استكمال لمشروعات سابقة وتوقيتاتها الزمنية والتكلفة المالية المقدرة لهذه المشروعات.

كما أوصت بافادة اللجنة  بالموقف المالي لشركة المدن منذ تاريخ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي ومصادر الموارد المالية للشركة سواء كانت دعم من وزارة الشباب والرياضة أو من مصادر أخرى الي جانب ارسال وزارة الشباب خطة  بالرؤية المستقبلية لشركة المدن خلال السنوات المقبلة.

واختتم توصياتها بعقد جلسة خاصة بملف صيانة المنشآت الشبابية والرياضية سواء من خلال شركة المدن أو من خلال جهات أخرى.

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