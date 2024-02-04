طلب عاجل من باريس سان جيرمان لـ مبابي قبل رحيله لريال مدريد

طلب باريس سان جيرمان، من نجمه الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، بعدم إعلان قراره في هذه المرحلة، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن اتخاذه قرارا بالانتقال إلى ريال مدريد، في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تدرك جيدا أن مبابي سيرحل بنهاية الموسم لرغبته في الانضمام إلى ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة باريس تضغط على مبابي لعدم إعلان قرار رحيله في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، لتجنب حدوث اضطرابات في الفريق تؤثر على مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد سيدفع لـ مبابي نصف ما سيحصل عليه في باريس سان جيرمان، لكن ستكون هناك مكافأة توقيع لم يتم الكشف عنها بعد.

وكان مبابي قريبا من الانتقال لريال مدريد في صيف 2022، قبل أن يتراجع ويجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين.