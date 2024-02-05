دون مكياج.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وظهرت ريا أبي راشد، مرتديه ليجن باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها ونسقت معه جاكيت طويل وأنيق باللون الأسود ليبرز أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريا أبي راشد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت ريا أبي راشد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صورة ريا أبي راشد