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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«حجازي» يسجل هدفين في تأهل اتحاد جدة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

اتحاد جدة
اتحاد جدة

اكتسح اتحاد جدة نظيره الفيصلي 4-0؛ ليحجز آخر بطاقات العبور إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

سجل رباعية الاتحاد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء، ونجولو كانتي في الدقيقة 54، وثنائية لأحمد حجازي في الدقيقة 68 و80.

تشكيل الفريقين

أعلن مدربا الاتحاد والفيصلي، عن التشكيل الأساسي للمباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل نادي الاتحاد السعودي إلى ربع النهائي بعدما عبر فريق الخلود في دور ال32 بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، ثم تجاوز الفيحاء في دور الـ16 بفوز سهل 3-0.

تشكيل الاتحاد خلال المباراة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حسن كادش، مدالله العليان، أحمد حجازي، تركي الجعدي.

خط الوسط: فيصل الغامدي، نيجولو كانتي، فابينهو، تركي الجعدي.

خط الهجوم: رومارينهو، صالح العمري، عبذالرزاق حمدالله.

 

تشكيل الفيصلي خلال المباراة

حراسة المرمى: محمد الحساوي.

خط الدفاع: ياسين برناوي، محمد شيخي، حسن الحربي، مشعل صبياني.

خط الوسط: هاني الصبياني، لاري عزوني، لوكاس دي سوزا، جوي ميكلز.

خط الهجوم: موراتو، أرنولد جاريتا.

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