بنك إسرائيلي يجمد حساب الأونروا بسبب مخاوف تتعلق بـ"تمويل الإرهاب"

في تطور مهم ومفاجئ، اتخذ بنك لويمي الإسرائيلي، قرار بإغلاق الحساب المصرفي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومقرها في غزة.

وأوضح البنك أنه تم إبلاغ القرار إلى الأونروا من خلال إشعار مكتوب، مشيرًا فيه إلى "شكوك ملموسة" تتعلق بتحويل الأموال إلى جماعات إرهابية مزعومة في غزة، كما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة، وفقا لتقرير سكاي نيوز البريطانية، في أعقاب مزاعم تربط 12 من موظفي الأونروا بالهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وبحسب ما ورد أعرب بنك لويمي في رسالته عن مخاوف من احتمال استخدام الأموال المخصصة للأونروا "لأغراض الإرهاب ضد إسرائيل". كما تم تبرير قرار تجميد الحساب بالمعلومات التي تلقاها البنك بخصوص نشاط غير عادي في المعاملات المالية للأونروا.

وقد امتدت تداعيات هذه الادعاءات إلى ما هو أبعد من القطاع المصرفي.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة، من بين 18 دولة، قامتا بتعليق تمويل الأونروا ردًا على هذه الاتهامات. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول الآثار المترتبة على عمليات الوكالة والديناميات الأوسع التي تنطوي على الدعم الدولي للاجئين الفلسطينيين.