سمير فرج: يجب فرض شكل جديد لتأمين الملاحة بالبحر الأحمر عند توقف القتال

قال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن قوات التحالف في البحر الأحمر، نفذت ضربات جوية ضد الحوثيين؛ من أجل إضعاف قدراتهم القتالية، حيث ضربت أماكن تخزين وإطلاق المسيرات.

وأضاف "فرج"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور": "تم ضرب الصواريخ البالستية التي تهاجم به السفن، ولا شك أن ما حدث سيضعف قدرات الحوثيين".

وأوضح الخبير الاستراتيجي: "إذا توقف القتال في غزة نتيجة جهود بلينكن بعدما ترد المقاومة على مقترحات باريس؛ سيتوقف القتال في منطقة البحر الأحمر وتعود الحياة إلى طبيعتها، وأعتقد أنه بعد انتهاء أعمال القتال في غزة والبحر الأحمر يجب أن يكون هناك شكلا جديدا لأسلوب التعاون لتأمين المجرى الملاحي للبحر الأحمر حيث تمر 30% من تجارة العالم عبر هذا الطريق".