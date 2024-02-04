أرسنال يقسو على ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي

نجح أرسنال في الفوز على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 23 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

وسجل أهداف أرسنال كل من بوكايو ساكا في الدقيقة 14، وجابريل مارتينيلي في الدقيقة 67، ولياندرو تروسارد في الدقيقة 90+1، وسجل ليفربول بهدف ذاتي عن طريق مدافع أرسنال جابرييل ماجاليس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 49 نقطة، وتوقف رصيد ليفربول عند 51 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي رغم الخسارة

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 الشوط الأول من مواجهة أرسنال وليفربول، ضمن الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

أعلن ميكيل أرتيتا ويورجن كلوب، مدربا آرسنال وليفربول، تشكيلتي فريقيهما للقاء المرتقب، المقرر له اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في قمة مباريات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وشهد تشكيل آرسنال، البدء بالثنائي جورجينيو وكاي هافيرتز، بينما يقود ليفربول ديوجو جوتا ولويس دياز.

وجاء التشكيل الرسمي للقاء كالتالي:

آرسنال:

رايا - وايت - ساليبا - جابرييل - زينتشينكو - رايس - جورجينو - أوديجارد - ساكا - مارتينيلي - هافيرتز

ليفربول:

أليسون - جوميز - فان دايك - كوناتي - دياز - ماك أليستر - جونز - جاكبو - جوتا - جرافينبيرش - أرنولد

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، بينما يحل آرسنال ثالثًا، برصيد 46 نقطة.