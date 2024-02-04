مسؤول كبير في حماس يكشف موقف الجماعة من وقف إطلاق النار بغزة

نفى محمود مرداوي، أحد كبار مسؤولي حماس، المزاعم بوجود خلافات داخلية داخل حركة حماس، مؤكداً على الموقف الموحد لقيادة الحركة.

كما أكد المرداوي أن أي اقتراح لا يحتوي على عنصر وقف إطلاق النار سيتم رفضه، منددًا باستخدام الأطفال الفلسطينيين والدماء الفلسطينية كوسيلة ضغط.

وسلط الضوء على القضايا الحاسمة مثل إعادة الإعمار، والتنقل بين الشمال والجنوب، وإعادة بناء المؤسسات المختلفة، مؤكدا على طبيعتها غير القابلة للتفاوض.

وشدد المرداوي على أن أي اتفاق إطاري يجب أن يتضمن شروطا واضحة، ولا يترك مجالا للغموض أو سوء التفسير. وشدد على أن عملية التفاوض يجب أن تلتزم بمعايير واضحة.

واختتم المرداوي حديثه بالتأكيد على أن الرد الفلسطيني على المقترحات من شأنه أن يعطي الأولوية لمصالح الشعب الفلسطيني.