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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يواجه المحلة غدا استعدادا للدوري

تدريبات المقاولون
تدريبات المقاولون العرب

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني تدريباته في معسكر الفريق بالإسماعيلية، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث أدى الفريق مرانه على فترتين اليوم بمشاركة كافة اللاعبين.

ويخوض الفريق مباراة ودية عصر غدا أمام فريق غزل المحلة وذلك خلال المعسكر المقام حاليا على أن يواجه فريق زد يوم الأربعاء على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

وأبدى محمد عودة المدير الفني رضاه عن المعسكر المقام حاليا في الإسماعيلية ومدى تعاون اللاعبين وإلتزامهم وعزمهم على استعادة النتائج الجيدة.

وأكد المدير الفني أن المعسكر فرصة جيدة لصنع حالة من الانسجام بين العناصر المتواجدة واللاعبين المنضمين حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية ومجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.

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