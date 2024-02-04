خبيرة علاقات دولية: تصريحات «بن جفير» محاولة للضغط على الرئيس الأمريكي

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، الأخيرة، بأن الرئيس الأمريكي يساعد حماس أكثر من إسرائيل؛ هي محاولة لزيادة الضغط على المجتمع الدولي، للتضامن مع الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت "زهران"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن قرار محكمة العدل الأخير، تسبب في زعزعة الشارع الإسرائيلي، الأمر الذي جعل الأكاذيب من جانب أفراد في حكومة بنيامين نتنياهو تنتشر خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن تصريحات "بن جفير"، هي وسيلة لكسب الوقت، لإعادة الأوراق بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

تهدئة الوضع

نوهت بأن الولايات المتحدة الامريكية تحاول تهدئة الوضع في المنطقة، من أجل إحداث التوازن في الشارع الأمريكي، خاصة بعد التظاهرات التي طالبت الإدارة الامريكية بضرورة إعادة النظر في الدعم الاعمي للكيان المحتل.