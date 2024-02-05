ملابس غريبة.. كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة كارمن سليمان، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت كارمن سليمان، مرتديه بنطال قماش واسع باللون الزيتي ذا تصميم مميز، ونسقت معه جاكيت قصير باللون الموف ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارمن سليمان، في المكياج على الألوان المختلفة والمميزة للعيون لتبرز جمالها، واختارت اللون البيج الناعم للشفاه.

كما اختارت كارمن سليمان، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صورة كارمن سليمان