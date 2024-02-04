خبير: الجولة الخامسة لـ "بلينكن" بالشرق الأوسط لا تحمل جديدا

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن الجديد في الجولة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط هو التوقيت فقط وليس المضمون، حيث جاءت بعد قرارات محكمة العدل الدولية والحوار والزخم على مسار الوصول لصفقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد اتفاق إطار باريس.

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن زيارة "بلينكن" للمنطقة جاءت أيضا بعد إعلان الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتفكير جديا في الاعتراف بدولة فلسطينية، وكلها تمثل تغيرات جديدة ربما تكسب أهمية في هذه الجولة.

الصراع

وأشار إلى أن المعضلة أن هذه الجولة كغيرها من الجولات الأربع السابقة لا تحمل جديد فيما يتعلق بالمقاربة الأمريكية في التعامل مع الصراع، فحتى الآن أمريكا تريد الجمع بين متناقضات لا يمكن تحقيقها في ذات الوقت، فهي من ناحية تدعم أمن إسرائيل وترفض وقفا دائما لإطلاق النار وتزود تل أبيب بالأسلحة وفي نفس الوقت تتحدث عن هدنة إنسانية طويلة وإدخال المساعدات الإنسانية وتفعيل حل الدولتين.