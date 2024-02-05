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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار توك شو| إعلام إسرائيلي: واشنطن تضغط على تل أبيب للموافقة على هدنة 4 أشهر.. عزة مصطفى تكشف مفاجأة عن سعر الدولار

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

 

شعبة الأدوية تكشف أسباب تحريك أسعار 1500 نوع .. فيديو

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل تحريك أسعار 1500 صنف نوع دواء.
 

إعلام إسرائيلي: واشنطن تضغط على تل أبيب للموافقة على هدنة 4 أشهر
إعلام إسرائيلي: واشنطن تضغط على تل أبيب للموافقة على هدنة 4 أشهر
 

اللواء سمير فرج: مصر أكثر المتضررين من أحداث البحر الأحمر
قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن المنطقة تشهد تصاعدا في الأحداث والمشاكل، خاصة بعد أزمة الحوثيين في البحر الأحمر، واتجاه 40% من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، والعالم كله تأثر وليست قناة السويس فقط، لافتا إلى أن رحلة رأس الرجاء الصالح تزيد عن قناة السويس بـ 17 يوما، وتكلف شركات الشحن
 


نزل 15 جنيه مرة واحدة.. عزة مصطفى تكشف مفاجأة عن سعر الدولار
شنت الإعلامية عزة مصطفى، هجوما حادا على التجار الذين تسببوا في أزمة ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية، وغيرها من الدواجن واللحوم والبيض، وسوق الدولار السوداء.
 

نقيب الجزارين: الدولار يلعب دورا أساسيا في غلاء أسعار اللحوم
قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن مصر تعاني من مشكلة كبيرة من خلال الاعتماد على الدولار في تعاملاتها الخارجية، منوها بأن الإنتاج من اللحوم سواء داخلي أو مستورد أصبح يقيم بالدولار، لذلك يجب وضع حل جذري لهذا الملف من أجل العمل
 

الحوثيون: العدوان الأمريكي البريطاني لن يحقق أي هدف ودعم غزة مستمر
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن جماعة الحوثي اليمنية أكدت أن استمرار "العدوان الأمريكي البريطاني" على مواقعها لن يحقق أي هدف.
 

مسئول أمريكى بارز: للفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم بغزة
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الفلسطينيين لهم الحق في العودة إلى ديارهم في غزة.
 


صندوق الإسكان الاجتماعي: تسليم 660 ألف وحدة سكنية منذ 2014
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ، أن الدولة تسير بخطى ثابتة في مشروع الإسكان الاجتماعي منذ عام 2014، وذلك لتوفير السكن للطبقات التي تستحق المساندة.
 

سمير فرج: استخدام طريق رأس الرجاء الصالح يزيد رحلة السفن 17 يوما
قال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن استخدام السفن طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر أدى إلى زيادة رحلتها 17 يوما، كما زادت المخاطر، ما ترتب عليه زيادة تكلفة التأمين، وبالتالي زادت الأسعار.
 

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