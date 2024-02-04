الكشف عن أسباب قرار مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد

أفاد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، بأن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، اتخذ قراره بالانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باستقراره على الانتقال إلى ريال مدريد عقب نهاية عقده في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن التفاؤل يسود ريال مدريد بشأن إمكانية عقد الصفقة مهما كانت مغريات باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة، أن السبب وراء قرار مبابي بالرحيل عن سان جيرمان؛ أنه سئم من الفترة التي قضاها في حديقة الأمراء، ويريد أخيرا تحقيق حلمه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابي يرى أن مشروع ريال مدريد المستقبلي يحمل مزيدا من الضمانات لتحقيق النجاحات التي يحلم بها.

وأوضحت أن راتب مبابي السنوي مع ريال مدريد لن يتجاوز 35 مليون يورو، في حين عرض عليه باريس 72 مليون يورو.