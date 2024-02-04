تفاءل ببداية جديدة.. نصائح أستاذ مناهج للطلاب بالفصل الدراسي الثاني

ينطلق، الفصل الدراسي الثانى من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، حيث تستعد الجامعات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بحزمة من الاجراءات الاحترازية.

قدم الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس نصائح للطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني لا ينبغي أن يعود الطالب إلى المدرسة او الجامعة ويحمل يأس هبوط مستواه الدراسي في الفصل الدراسي الاول ، بل عليه التحلي بالأمل والتفاؤل، وأن يعرف أن ذلك مفتاح الحل الأول؛ لتحقيق الاختلاف والتغيير الإيجابي خلال الفصل الدراسي الثاني .

أكد الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه من الضروري أن يحدد الطالب أهدافه مع بداية العام الدراسي الجديد؛ فبعض الطلبة يحددون أهدافهم بتحقيق أفضل العلامات في مادّة الرياضيات، أو اللغة الإنجليزيّة، بينما يركّز بعض الطلبة المتفوّقين، على كيفية التمتع بسلوكٍ أفضل في المدرسة، وكيفية المشاركة بالأنشطة ؛ كالإذاعة الصباحية، واليوم المفتوح، أو حفل نهاية العام، وعيد المعلّم وغير ذلك.

حرص الدكتور استاذ المناهج علي تقديم نصائح للطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني وهي كالاتي :

-لا تتكاسل.

- تفاءل ببداية جديدة.

-احرص على تنظيم وقتك.

- جدول للمذاكرة.

- تجنب أخطاء العام الماضي.

- اكتسب مهارات جديدة.

- احرص على تنظيم مواعيد النوم.

- لا تفضل مادة على أخرى.