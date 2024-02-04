سجل هدفين.. حجازي يوجه رسالة إلى جماهير اتحاد جدة

تحدث أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، عن انتصار فريقه برباعية دون رد، على الفيصلي، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين، وإكمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي لكأس الملك، رفقة النصر والهلال والخليج.

وقال حجازي، في تصريحات عبر شبكة قنوات SSC: "تحقيق الفوز أهم من التسجيل، وهذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لي، والفوز كان مهما لاستعادة الثقة مع بداية العام الجديد، ونحن نرغب في تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة".

وأضاف حجازي: "الجميع يركز على استعادة نغمة الانتصارات، وهذا هو الشيء الأهم بالنسبة لنا بكل تأكيد، وأعد الجماهير بتحسن الأداء خلال الفترة المقبلة، وأشكرهم على الدعم والمساندة في مباراة اليوم".

وسجل حجازي هدفين في انتصار اتحاد جدة على نظيره الفيصلي، اليوم الأحد.