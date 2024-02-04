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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الديربي الإسباني.. ريال مدريد يتقدم بهدف نظيف على أتلتيكو في الشوط الأول

ريال مدريد وأتلتيكو
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بتقدم الميرنجي بهدف نظيف، ضمن الجولة 23 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب البرنابيو، في إطار الجولة 23 في بطولة الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل الميرنجي، تواجد الظهير داني كارفاخال في مركز قلب الدفاع بجانب ناتشو، لتعويض غياب المدافع الألماني أنطونيو روديجر للإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:  

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: ميندي - ناتشو - داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز

الوسط: كامافينجا - توني كروس - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: سافيتش - فيتسل - هيرموسو

الوسط: يورينتي - دي بول - كوكي - ساؤول - ريكيلمي

الهجوم: موراتا - جريزمان
 

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