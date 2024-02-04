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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 شهور.. نائب رئيس المخابرات الفلسطينية السابق يكشف تفاصيل هدنة قريبة بـ«غزة»

غزة
غزة

 توقع اللواء دكتور محمد المصري، نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق، أن يكون هناك إعلان وقف إطلاق النار خلال الأسبوع الجاري، لا سيما مع زيارة بلينكن إلى المنطقة، والذي يضغط على حكومة نتنياهو.

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وأكد المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية “إنجي أنور” على قناة “etc”، أنه تم الاتفاق على بداية الصفقة، وهي هدنة طويلة لمدة 4 أشهر متتالية، وتبادل الأسرى على 4 مراحل، مشيرا إلى أن التأخير؛ بسبب الخلاف حول الاتفاق على نهاية الصفقة، والمتعلق بتبادل الأسرى العسكريين.

وأضاف المصري، إننا نعتمد على مصر في وقف عمليات التهجير التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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