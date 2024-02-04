خبير أمن معلومات يكشف مستقبل الهواتف بعد طرح أبل لـ نظارة «فيجن برو»

كشف المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات مستقبل الهواتف والتلفزيونات؛ بعد الهوس الذي أصاب الكثيرين عقب طرح نظارة أبل "فيجن برو"، مؤكدا أن الهواتف والتلفزيونات ستختفي، وستحل محلها أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز.

وأضاف طارق، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “etc”، أن “أبل منذ يوم الجمعة الماضي باعت أكثر من 200 ألف نظارة أبل فيجين برو”.

وأوضح طارق أن النظارة تجمع بين الواقع المعزز والافتراضي، بمعنى أنك تخاطب الواقع الحي، وفي الوقت نفسه تخاطب التكنولوجيا ووسائل التقنية والتواصل الحديثة.