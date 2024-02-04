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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية الملكية البريطانية: حاملة الطائرات إليزابيث لن تشارك في مناورات الناتو

حاملة طائرات
حاملة طائرات

أعلنت البحرية الملكية البريطانية أن حاملة الطائرات "إتش إم إس الملكة إليزابيث" لن تشارك في مناورات الناتو "المدافع الصامد" بسبب خلل تقني.

وجاء في بيان البحرية على منصة "إكس": "بالأمس، أثناء الفحص الروتيني، تم اكتشاف مشكلة في أداة التوصيل على عمود المروحة الأيمن لـ"إتش إم إس الملكة إليزابيث"، ونتيجة لذلك، لن تبحر السفينة يوم الأحد".

وتابع البيان: "وبدلا من ذلك، سترسل لندن بشكل عاجل حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" للمشاركة في تدريبات الناتو".

وفي وقت سابق، أعلن القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي،عن مناورة "المدافع الصامد" 2024، وهي أكبر مناورة منذ عقود، وسيشارك في المناورات التي ستجري في المحيط الأطلسي وأوروبا، نحو 90 ألف عسكري، وسوف تستمر أشهرا عدة".

وخلال التدريبات، تخطط دول "الناتو" لممارسة الإجراءات في حالة وقوع هجوم من عدو مماثل، وفقًا للمادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تفترض أن الهجوم على أحد حلفاء الحلف يعتبر هجومًا ضد جميع الدول ويسمح بتقديم المساعدة المناسبة.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن حجم مناورات الناتو "المدافع الصامد-2024" يمثل العودة النهائية وغير القابلة للرجوع للحلف إلى مخططات الحرب الباردة. 

ووفقا له، فإن هذه التدريبات هي عنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة التي أطلقها الغرب ضد روسيا.

البحرية الملكية البريطانية الحرب الباردة المدافع الصامد 2024 المحيط الأطلسي

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