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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث سياسي: "بلينكن" يبحث خلال جولته بالمنطقة تشكيل قوة عربية وغربية

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى ونتنياهو

قال عادل محمود، الباحث السياسي، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط ستحمل، من وجهة نظره، تشكيل قوة عربية للدخول إلى غزة لحفظ الأمن والمساعدة في تأمين المرحلة الانتقالية، بالإضافة لقوات أمريكية بريطانية ألمانية.

ورجح "محمود"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، بأن "بلينكن" سيوجه خلال زيارته للضفة الغربية ولقاءه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنذار لعدم المماطلة في مطلب الإصلاحات والتغييرات المطلوبة، نظرا لأن الوقت لن يسمح.

الرهائن

وأوضح أن موعد الإفراج عن الرهائن يقترب، وبالتالي قد يطرح "بلينكن" مطلب خروج قادة حماس تحت رعاية مصرية وقطرية، مؤكدا أن زيارة الوزير الأمريكي لن تأتي ثمارها إلا بعد زيارته الأخيرة حين جاء بخارطة طريق وتم تسريب هذا الأمر.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ليس لديها وقت، وستضغط على الجانب الإسرائيلي وحركة حماس، مردفا: "نحن أمام جولة سنرى فيها هدنة طويلة الأمد لإعطاء الدبلوماسية الانتقال لما بعد الحرب".

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