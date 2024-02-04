أستاذ قانون دولي: الدول الغربية تريد سلطة فلسطينية تلعب دورا أمنيا

قال الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي، إن السلطة الفلسيطينية حاولت أن تعلن عن برنامج إصلاحي، معتقدا بأن هذا البرنامج لا يلبي الرؤية الأمريكية للإصلاح المراد، وفي الحقيقة هو ليس إصلاحا بالمعنى الذي يقصده الغرب، فالدول الغربية تريد سلطة فلسطينية بقالب فلسطيني لكن تلعب دورا أمنيا ما فيما يتعلق في العلاقات وأمن دولة إسرائيل.

وأضاف "أبو بدوية"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أنه لا يعتقد أن الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية هي ما تريده الإدارة الأمريكية أو الأوروبية، إذا أنها تطلب إيجاد سلطة فلسطينية لكنها أمنية.

وتابع: "هذه مطالب لا تتناغم مع بعضها البعض، وأعتقد أن السلطة الفلسطينية لن تستجيب لهذه المطالب الخاصة بإحياء أو تنشيط أو تجديد السلطة الفلسطينية من الفلسطينيين".

السلطة الفلسطينة

وواصل: "من ضمن الموضوعات التي سيناقشها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته بالمنطقة عن مدى قبول حكومة نتنياهو أن تعود السلطة الفلسطينية للحكم في قطاع غزة وبأي طريقة وبأي شكل، ولا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ستتجاوب مع معظم المطالب الأمريكية المتعلقة بالترتيبات السياسية على قطاع غزة".