أستاذ بجامعة الأزهر في غزة: صفقة باريس مكسب للمقاومة الفلسطينية .. وهذه أبرز عيوبها

قال الدكتور مخيمر ابو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة أن صفقة باريس، مكسب للمقاومة الفلسطينية لافتا إلي أن الصفقة تشمل هدنة لمدة ٣٥ يوم، وأطلق سراح ١٠٠ أسير فلسطيني في مقابل أسير إسرائيلي.

وأشار أبو سعده في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc الي أن الصفقة بها مشكلتان لا تشمل انسحاب إسرائيلي من غزة، ولا وقف نهائي لإطلاق النار.

أكد أن نتنياهو مرعوب من اليوم الذي يلي الحرب ولن يعرض المفاوضات والصفقات أمام مجلس الحرب فهو خائف من خلافات مجلس الحرب وخائف من التسجيلات .