أستاذ بجامعة الأزهر في غزة: الحرب أوشكت على الانتهاء.. فيديو

قال الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة أن حماس لديها شروط وخطوط حمراء خاصة بالهدنة وتبادل الأسرى.

وأكد أبو سعدة في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن أمريكا تدفع بوقف إطلاق النار لحفظ مصالحها في المنطقة ووقف التصعيد في المنطقة.

وأشار الي ان الوضع الراهن يوحي بأن الحرب على وشك الانتهاء بعد اربع شهور منذ بدايتها، لاسيما مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى الكبير والتجويع وتوتر العلاقات بين أمريكا وإسرائيل وتصعيد الصراع في المنطقة.