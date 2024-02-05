أخبار التعليم..حقوق القاهرة: تقديم التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول أونلاين..استاذة بالقومي للبحوث توضح عادات غذائية صحية في فصل الشتاء

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

استاذة بالقومي للبحوث توضح عادات غذائيه صحيه في فصل الشتاء

قالت الدكتوره يسر كاظم، أستاذ باحث التغذيه الطبيه بالمركز القومي للبحوث، إنه في فصل الشتاء ونتيجه لارتباط نظام الجسم بالكره الارضيه وفصول العام والتغيرات مابين موسم الشتاء والصيف ودوره اليل والنهار وكل ذلك بسبب وجود نظام دقيق يسمي بالساعه البيولوجيه الداخليه والتي تنظم وتدير نظام الجسم كله من خلال تناسق افراز هرمونات معينه وعلي راسها هرمون يفرز من الجسم الصنوبري بالمخ

حقوق القاهرة: تقديم التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول أونلاين

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن فتح باب التظلمات لجميع الفرق لقسم الدراسة القانونية باللغة الانجليزية.

وقال الدكتور محمد سامح ، إن فتح باب التظلمات لجميع الطلاب ابتداء من اليوم ولمدة عشرة أيام على أن يتم تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات الاتية:

اعلان جداول الفصل الدراسي بكلية الحقوق جامعة عين شمس

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من. اعداد جداول الفصل الدراسي الثاني وتم اعلانه للطلاب استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

علاج طبيعى القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا قبل امتحانات دور ابريل

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، انه تم إعلان جداول طلاب الدراسات العليا لدور ابريل .

وقال الدكتورة أمل يوسف ، ان الجداول المقترحة لامتحانات دور ابريل المنعقد بداية من شهر مارس لمرحلة الدكتوراه .