شعبان يوسف: ثقافة الإتيلة وكافية ريش والبستان تشبه "الجاتوهات"

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف، إن "ورشة الزيتون" الأدبية، كانت في عام 1979، وكنت في العشرينات الأولى من عمره، وكان لي علاقة بالعمل السياسي.

أشار خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن ورشة الزيتون الادبية، من الأفكار التي كانت في وقتها من الأمور غير تقليدية.

ترك السياسة

وأضاف: في بداية عمله السياسي ذهب لحزب التجمع، وكان هناك خلافات بيني وبين الدكتور فخري لبيب، حيث طلب مني ترك السياسية لوقت ما والتفرغ لكتابة الأعمال الأدبية، وعلى الفور استجبت لدعوة الدكتور فخري لبيب، حيث أن الثقافة تتركز في وسط البلد وبشكل نخبوي، وتتمثل في الإتيلة وكافية ريش والبستان، مشيرًا أنني لا أهوي هذا النوع من الأدب، واصفًا ذلك بـ"الجاتوهات".