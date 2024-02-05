عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي مجنون| أتلتيكو مدريد يتعادل مع الريال بهدف +90 في الدوري الإسباني

ريال مدريد وأتلتيكو
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

حسم التعادل الإيجابي 1-1 موقعة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ضمن الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد عن طريق براهيم دياز في الدقيقة 20، وعادل النتيجة ماركوس لورنتي في الوقت بدل الضائع للمباراة 90+2.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 48 في المركز الرابع.

 

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، على ملعب البرنابيو، في إطار الجولة 23 في بطولة الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل الميرنجي، تواجد الظهير داني كارفاخال في مركز قلب الدفاع بجانب ناتشو، لتعويض غياب المدافع الألماني أنطونيو روديجر للإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:  

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: ميندي - ناتشو - داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز

الوسط: كامافينجا - توني كروس - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: سافيتش - فيتسل - هيرموسو

الوسط: يورينتي - دي بول - كوكي - ساؤول - ريكيلمي

الهجوم: موراتا - جريزمان
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

موضوعات متعلقة

الديربي الإسباني.. ريال مدريد يتقدم بهدف نظيف على أتلتيكو في الشوط الأول

سجل هدفين.. حجازي يوجه رسالة إلى جماهير اتحاد جدة

تعرف على موعد افتتاح كأس العالم 2026

الكشف عن أسباب قرار مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد

مفاجأة في الميرنيجي| تشكيل مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو

الأهلي يقدم التعازي إلى نادي الزمالك في وفاة مريم أحمد لاعبة السلة

فريق رجال سلة الأهلي يفوز على سموحة في الدوري

المقاولون العرب يواجه المحلة غدا استعدادا للدوري

ترشيحاتنا

حقيقة تحويل 20% من رواتب المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد المصري

التجمع والشيخ زايد.. أماكن جديدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي في الحال|تعرف عليها

بطائرة مسيرة|الميليشيات المسلحة في العراق تشن هجومًا خطيرًا على قاعدة أمريكية بسوريا

فجوات عديدة.. المؤرخ شعبان يوسف يكشف تفاصيل أزمة الأرشيف الثقافي في مصر|فيديو

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

حزب الله اللبناني يشن 6 هجمات خطيرة على مواقع إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صح أم خطأ.. حقيقة تسبب بسكويت الدايت الجاهز في زيادة الوزن

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

توب لامع.. نور الزاهد تثير الجدل بملابسها| شاهد

فيديو

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ