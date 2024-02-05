خالد عبدالعزيز: المدرب الوطني هو الأنسب للمرحلة الحالية

قال خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، إن الهزيمة في كأس الأمم الأفريقية لم تكن المشكلة، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود أي أداء مختلف في بطولة كأس الأمم الافريقية ولم يستطع المنتخب الفوز في أي مباراة من الأربعة.



وأضاف “خالد عبدالعزيز” خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن روي فيتوريا أصاب الجماهير بالقلق نتيجة أداء المنتخب غير الجيد بالأمم الإفريقية وكان يجب رحيله، متابعا: قرار اتحاد الكرة اليوم هو القرار الأنسب لهذه المرحلة.



وفيما يخص أداء المنتخب، أكد على أن أداء المنتخب في كأس الأمم الافريقية لم يكن جيدا وهو ما أصاب الجماهير بالحزن والاستياء وليس عدم تحقيق الفوز فقط.

وأوضح أن المدرب الوطني هو الأنسب للمرحلة الحالية.. وأنصح اتحاد الكرة بالهدوء والتريث في التعامل مع ملف المدرب الجديد للمنتخب.



