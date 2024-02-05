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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عبدالعزيز: الإعلام الرياضي المصري متميز بشكل كبير لكنه يعاني من الاستقطاب

خالد عبدالعزيز، وزير
خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق

قال خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، إن المدرب المصري هو الأنسب في المرحلة الحالية، فنحن نمتلك مجموعة كبيرة من المدربين المتميزين القادرين على قيادة المنتخب.


وأضاف “خالد عبدالعزيز” خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” المذاع على قناة “سي بي سي”، أنصح اتحاد الكرة بالهدوء والتريث في التعامل مع ملف المدرب الجديد للمنتخب، متابعا: علينا إعادة ترتيب الأمور من جديد، بما يتماشى مع تحديات المرحلة الحالية .

واسترسل: السوشيال ميديا جعلت المناخ العام غير مناسب للعمل، متابعا: “المجال الرياضي لا يوجد به شيء يسمى فساد ولكن هناك العلم والتدريب والخبرة المضبوطة”.
 

ونوه بأن الإعلام الرياضي المصري متميز بشكل كبير لكنه يعاني من الاستقطاب في بعض الأحيان.

 

خالد عبدالعزيز المدرب المصري المنتخب اتحاد الكرة المجال الرياضي

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