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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خدرهم وكتم نفسهم.. والدة طفلتي الأسانسير تكشف تفاصيل مرعبة عن محاولة خطف ابنتيها

طفلتي الأسانسير
طفلتي الأسانسير

 روت هبة والدة الطفلتين  جنا وحنين، التي قام والدهما باختطاف إحداهما  ديسمبر الماضي والمعروفة إعلاميا باسم  "طفلتي الأسانسير"،   قائلة : " علاقتي الزوجية منذ بدايتها كانت مليئة بالعنف  مرورا  بخلافات حتى الطلاق بالإبراء   في أحد الجلسات  وحتى م احدث  من  موقف إجرامي من والدهما الذي  خطط إجراميا لاختطاف   الفتاتين  واللتين تبلغان 11 عاما و14 عاما ".
 

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مش من حق الأم| تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة خطف طفلتي الأسانسير

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تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر

وتابعت  خلال لقاء عبر  برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON: الطلاق لم يتم بسهولة ظللت  معلقة لمدة أربع سنوات  ووقع الطلاق عام 2016   وتطلقت بالإبراء  وظللنا أربع سنوات لانعرف عنه شيئا ".


وكشفت أن الاختطاف الأخير ليس الأول بل بدأت محاولاته الأولى في عام 2017    في اول زيارة له بعد وقوع الطلاق حي  أرسلت الفتاتين للمبيت عنده   قائلة : "   في المرة الأولى   اتفقت أن الطفلتين   يزوراه ويبيتان معه وأرسل لي رسالة مفادها أخدت البنات وسافرت وكانتا حينها لا يعرفان شيئا وأحد البنات كان عمرها خمس سنوات  والثانية 8 سنوات ".


واستطردت : اتمرمرط  على مدار اربع سنوات وأنا بكلم بنتي  على فترات وعاشوا مع مرات اب وعاملتهم بمنتهى القسوة وحكولي  ده بعدما رجعوا لي ".
 

وذكرت أنها تمكنت من  استعادت الفتيات في اثنا ء زيارة لهم لمصر لإجراء عملية جراحية لاحدهما دون علمها برفقة زوجة ابيهم  حيث أبلغت النيابة  وتم منعه من السفر  وحصلت على البنتين  بموجب أنهما في سن الحضانة ".


وأردفت : تخيلت أنه خلاص مش هيعمل كده تاني حتى تكررت  المحاولة عام 2022 وفشلت وثلاث مرات   في 2023 وصولا الى المرة أخيرة التي نجح في اختطاف   أحد الفتيات  والتي كان تخطيطه فيها في أعلى مستويات الاجرام"، مكملة : "بعد رجوعهم   تخليت أن ده مش ممكن يحصل تاني   وكل يوم تهديد  وكانوا بيكلموا مرات ابوهم وأبوهم  فوحئت أنه على " الزووم " بيقلهم مفتاح الشقة   فين   وابتعوا اللوكيشن من غير ماما ما تأخذ بالها هو ومراته"، متابعة: "عشت أيام صعبة  لحد ما رجعولي  واحد البنات  قالتلي  كانوا بيكرهوني فيكي لحد ماشفتك حسيت بالحب والأمان".


وروت تجارب وقائع محاولات خطف سابقة قبل الأخيرة، قائلة: في مارس 2023 طلعلنا فجأة في الشارع لابس كمامه وكاب وكان معاه ناس أخرى وحمل بنته عنوة ولكن لم يجد الفتاة الصغيرة وطلعته البيت وجبت جيران وشافوا الواقعة وحررت محضر دي أول محاولة، ثاني المحاولات أثناء عودتهم من المدرسة  حاول شد أحد البنات حتى أصيبوا برعب والبواب أنقذهم  وقله عيب وعدت بسلام  وحررت محضر، ثالث محاولة  يوم 18 أغسطس 2023 أخدتهم نتعشى بره عشان عيد ميلادهم  وأنا رايحة عند عربيتي لقيت عربيتين بيجروا ورا بعض واحدة هدت  عليا ولقيته  طالع برفقة المتهم سامح  المحبوس حاليا ومن الرعب والصدمة وعندما رأيته استغثنا قعد يكتم في نفسي ويقلوله  حرام عليك يا بابا إيشاربي إتفك والناس إتلمت في الشارع كنت حاسة أني هموت وعملت محضر   ولما جت دورية شرطة هربوا ".


وأتمت : يوم 13 ديسمبر  حصلت الواقعة وقررت حينها أن لا أصمت على حق البنات مش معقول يعيشوا ي رعب وأذى  إكتشتفت أن طول السنه بيأجر شقة مفروشة وبيغير محل إقامته   لحد يوم الواقعة  قام بتخديرهم وكتم أنفاسهم  ومش قادرة أتخيل كيف تعرضوا لهذا الرعب  وبعد خروجه من الأسانسير وإصابتهم بالإغماء أخبر الجيران أنهما يعانيان من التسمم".

طفلتي الاسانسير

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