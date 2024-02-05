أستاذ طب نفسي: فاقد الثقة في نفسه لا يستطيع الوثوق بأحد.. فيديو

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، إن الثقة بالنفس مهمة جدا، معقبا: "لن تستطيع الوثوق بالناس إلا عندما تثق في نفسك أولا".

وأضاف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "فاقد الثقة في نفسه لا يستطيع الوثوق بأحد"، لافتا: "هناك فرق بين الثقة وفرط الثقة".

وأشار: "الثقة في النفس تعني أن الشخص يعرف قدراته، وملكاته وواثق بنجاحاته وإمكانياته، ويصادق مع نفسه، كما أنه يعرف عيوبه ونقاط ضعفه"، مضيفا: "فرط الثقة بالنفس مصيبة كبيرة".