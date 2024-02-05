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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصدق مين.. مجدي عبدالغني يثير الجدل حول عودة محمد الشناوي من ألمانيا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

علّق الإعلامي الكابتن مجدي عبد الغني، على حقيقة عودة حارس المرمى محمد الشناوي من ألمانيا بعد جراحته.

وقال خلال برنامجه: “اتحاد الكرة شارك صورة وأكد عودة الشناوي والأهلي أشار لعودته الاثنين نصدق مين”. 

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عقب عودته من رحلة علاجية في ألمانيا.

وتعرض الشناوي لإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته بمنافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، مما استدعى سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، قبل عودته للأراضي المصرية لاستكمال مرحلة التأهيل.

وكان المنتخب المصري خرج من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد هزيمته في دور الـ16 بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وذلك بعد تعادل المنتخبين في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1 / 1.

اتحاد الكرة اتحاد المصري لكرة القدم الإعلامي مجدي عبد الغني المنتخب المصري النادي الأهلي حارس المرمي محمد الشناوي نادي الأهلي

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