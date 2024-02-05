أمير هشام: «فيتوريا» لديه مرونة في الحصول على شهرين شرطاً جزائياً من الاتحاد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، سوف يحصل على قيمة راتبه خلال شهر فبراير الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك جلسة ستجمع بين جمال علام والبرتغالي روي فيتوريا والشئون القانونية وخالد الدرندلي، للحسم، وسط مرونة من فيتوريا في الحصول على شهرين شرطاً جزائياً بدلًا من 3 أشهر".

وأضاف أمير هشام: "جلسة الغد سوف يتفاوض اتحاد الكرة مع المدير الفني السابق، لتقليل قيمة الشهرين أيضًا، قبل التوقيع على عقود رسمية لفسخ العقود بين الطرفين".