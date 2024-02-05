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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس المصري: لن نفرط في علي ماهر.. وهناك حالة تفاؤل بالصفقات الجديدة

النادي المصري
النادي المصري

أكد رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري، أن علي ماهر مستمر في تدريب الفريق ولن نفرط فيه مطلقا، كما أنه متمسك بوجوده في النادي، نافيا ما يتردد حول وجود عرض من بيراميدز للتعاقد معه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لم يحدث مطلقا وجود أي تواصل مع بيراميدز بشأن رغبتهم في التعاقد مع علي ماهر، والمدرب متمسك بالبقاء ونحن متمسكون أيضا ببقائه، نسمع ذلك فقط عبر السوشيال ميديا".

وأضاف: "النادي المصري يختار صفقاته بعناية شديدة، وأي عنصر ينضم للفريق يكون لديه قدرة على تقديم الإضافة، وصلاح محسن من الصفقات الجيدة وهناك حالة تفاؤل كبيرة بقدرته على التألق.. وأيضا حسين فيصل، وكذلك معتز زردام المنضم من الترجي على سبيل الإعارة، وأيضا هناك لاعب اخر محمد طارق مراد".

وواصل: " كامل أبو علي يوفر الاستقرار المالي، وهو عاشق للنادي المصري وبورسعيد، وهدفه دائما أن يكون الفريق في أفضل مستوياته".

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